Silvia Aisha Romano si è sposata | il marito è un amico d' infanzia convertitosi all' Islam

(Di venerdì 7 maggio 2021) La nuova vita della ex cooperante italiana rapita in Somalia è ricominciata un'altra volta.si è. La 26enne, convertitasi alla religioneica durante la prigionia, si è ...

La nuova vita della ex cooperante italiana rapita in Somalia è ricominciata un'altra volta.Romano si è sposata. La 26enne, convertitasi alla religione islamica durante la prigionia, si è sposata con un amico di infanzia italiano e lo ha fatto con rito musulmano. Anche lui si è ...Romano, liberata l'anno scorso dopo diciotto mesi di prigionia in Somalia, ha deciso di tornare alla vita andando ad abitare lontano dalle polemiche, dalla città. E si è sposata andando a ...Silvia Aisha Romano si è sposata con rito islamico. Milano - Il marito, informatico di professione, è un suo amico d'infanzia ...Silvia Romano, la giovane cooperante milanese che era stata rapita in Kenya e poi liberata un anno fa in Somalia, si è sposata. È successo lo scorso ottobre, come racconta oggi ...