Roma, minaccia escort 19enne con un coltello e poi la violenta: salvata dall'amica (Di venerdì 7 maggio 2021) Un storia complessa da ricostruire e da raccontare, uno stupro raccontato in medias res dalla vittima: una violenza nei confronti di una giovanissima escort di 19 anni. E' una storia difficile quella avvenuta nella nottata del 5 maggio a Ponte Galeria, complessa perché difficile da accettare e un po' anche da ricostruire. Una giovane ragazza di 19 anni, una escort aveva pattuito con un 38enne un compenso in cambio di una prestazione sessuale. Leggi anche: Anziano affamato chiama il 112 e chiede aiuto: gara di solidarietà tra Carabinieri e ristorante Violenza a Ponte Galeria Un classico accordo a voce tra due persone; lui accetta, lei si fa accompagnare dall'amica in macchina sotto casa dell'uomo. I due salgono in casa, lei pensa che tutto si svolgerà come previsto ma così non è: lui inizia a dirle che non l'avrebbe mai pagata ...

