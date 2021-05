Ranieri-Samp, rinnovo in bilico. C’è distanza sulle cifre e sulla durata del contratto (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra la Sampdoria e Ranieri ancora non c’è un accordo per il rinnovo. Il Secolo XIX scrive che non è un segnale positivo, anzi. “C’è, di fondo, una differenza economica da colmare e questo si era intuito da tempo. Ma è emersa anche una differenza temporale. Ferrero lunedì scorso al Mugnaini è stato chiaro, ‘gli faremo una proposta per un anno’, lasciando trasparire ottimismo. Soluzione però che a Ranieri non va bene, perché di anni se ne aspetta almeno due. Qui il margine di manovra ipotizzabile potrebbe al limite essere un ‘uno+uno’, cioè un rinnovo automatico al 2023 legato a un risultato di classifica ma facilmente raggiungibile, tipo la salvezza”. Ferrero ha provato a contattare altri allenatori, nella volontà di risparmiare, ma poi, scrive il quotidiano genovese, si sarebbe convinto di continuare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Tra ladoria eancora non c’è un accordo per il. Il Secolo XIX scrive che non è un segnale positivo, anzi. “C’è, di fondo, una differenza economica da colmare e questo si era intuito da tempo. Ma è emersa anche una differenza temporale. Ferrero lunedì scorso al Mugnaini è stato chiaro, ‘gli faremo una proposta per un anno’, lasciando trasparire ottimismo. Soluzione però che anon va bene, perché di anni se ne aspetta almeno due. Qui il margine di manovra ipotizzabile potrebbe al limite essere un ‘uno+uno’, cioè unautomatico al 2023 legato a un risultato di classifica ma facilmente raggiungibile, tipo la salvezza”. Ferrero ha provato a contattare altri allenatori, nella volontà di risparmiare, ma poi, scrive il quotidiano genovese, si sarebbe convinto di continuare ...

