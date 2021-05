NBA, i Clippers si aggiudicano il derby di LA (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte NBA i Clippers si impongono sui Lakers nel derby di Los Angeles. Allo Staples Center 118-94 il finale in favore di Leonard e compagni. Clippers terzi a Ovest, i Lakers senza Lebron fanno fatica I Clippers vincono agevolmente ipotecando il match già nel primo tempo, grazie ad un vantaggio di 23 punti dopo soli due quarti di gioco. Nel secondo tempo i Lakers accennano una reazione ma non riescono a ricucire lo strappo. Continua il calvario dei campioni NBA in carica, ancora privi di LeBron James e con diverse squadre pronte ad inserirsi nella corsa per l’accesso diretto ai playoff. Dall’altra sponda di Los Angeles invece i Clippers si confermano come solida contender a Ovest. Raggiunto il terzo posto nella Conference in vista della volata finale della Regular Season NBA. I numeri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella notte NBA isi impongono sui Lakers neldi Los Angeles. Allo Staples Center 118-94 il finale in favore di Leonard e compagni.terzi a Ovest, i Lakers senza Lebron fanno fatica Ivincono agevolmente ipotecando il match già nel primo tempo, grazie ad un vantaggio di 23 punti dopo soli due quarti di gioco. Nel secondo tempo i Lakers accennano una reazione ma non riescono a ricucire lo strappo. Continua il calvario dei campioni NBA in carica, ancora privi di LeBron James e con diverse squadre pronte ad inserirsi nella corsa per l’accesso diretto ai playoff. Dall’altra sponda di Los Angeles invece isi confermano come solida contender a Ovest. Raggiunto il terzo posto nella Conference in vista della volata finale della Regular Season NBA. I numeri ...

