Napoli | Manolas e Rrahmani in crescita | ma in coppia sono disastrosi

Con l'infortunio di Koulibaly e la positività al Covid-19 di Maksimovic, il Napoli si ritrova con i soli Manolas e Rrahmani in difesa in vista della partita contro lo Spezia Dopo il mezzo passo falso contro il Cagliari, che ha riportato il Napoli dietro di due punti rispetto alla zona Champions League, gli azzurri sono chiamati al riscatto già sabato pomeriggio in casa dello Spezia. Allo stadio Picco, però, la squadra di Gattuso ci arriva non senza qualche problema di formazione. I partenopei si trovano infatti corti nella zona centrale della difesa, con Koulibaly fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori probabilmente fino a fine stagione e Nikola Maksimovic risultato positivo al Covid-19. Restano così soli due centrali al Napoli per la partita in terra ligure: Kostas ...

