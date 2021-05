Laudisa: “Allenatore Napoli, attenti a De Laurentiis gioca su più tavoli” (Di venerdì 7 maggio 2021) Chi sarà il futuro Allenatore del Napoli? E’ uno dei quesiti da risolvere per Aurelio De Laurentiis, patron della SSCN. Senza alcun dubbio il nome di Luciano Spalletti è quello di maggiore attualità per il Napoli, ma secondo Carlo Laudisa di Gazzetta dello Sport bisogna stare attenti alle sorprese. A Radio Punto Nuovo, Laudisa dice: “Per quanto riguarda la scelta del nuovo Allenatore, De Laurentiis sta lavorando su più tavoli, non sta pensando solo a Spalletti. Con l’Inter, che non era forte come quella attuale, Spalletti ha raggiunto due volte la qualificazione in Champions League“. Secondo Laudisa il problema di Spalletti è “sempre stato quello di non saper gestire al meglio le pressioni derivanti da ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 maggio 2021) Chi sarà il futurodel? E’ uno dei quesiti da risolvere per Aurelio De, patron della SSCN. Senza alcun dubbio il nome di Luciano Spalletti è quello di maggiore attualità per il, ma secondo Carlodi Gazzetta dello Sport bisogna starealle sorprese. A Radio Punto Nuovo,dice: “Per quanto riguarda la scelta del nuovo, Desta lavorando su più, non sta pensando solo a Spalletti. Con l’Inter, che non era forte come quella attuale, Spalletti ha raggiunto due volte la qualificazione in Champions League“. Secondoil problema di Spalletti è “sempre stato quello di non saper gestire al meglio le pressioni derivanti da ...

