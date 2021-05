La casa di carta 5 | Addio a El Profesor

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ladiè indubbiamente una delle serie di maggior successo lanciata negli ultimi anni da Netflix; a rendere le vicende dei ladri spagnoli ancor più avvincenti è il personaggio del, interpretato dal magistrale Alvaro Morte. L’attore, nel lasciare per l’ultima volta il set della serie, giunta al termine con questa quinta stagione in arrivo, ha dedicato un lungo e commovente post al suo personaggio. Lade Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

TheAttitudeMag : RT @Cosmopolitan_IT: La Casa di Carta 5 e l'addio del Professore #LaCasadePapel #MoneyHeist - Cosmopolitan_IT : La Casa di Carta 5 e l'addio del Professore #LaCasadePapel #MoneyHeist - MarkUtahh : @BentivogliMarco @FabRavezzani La cosa fantastica è che ora vogliono creare la 'carta verde' per viaggiare. La doma… - aAnnanka : @_fiorucci fatto stamane, ero la prima,ci son andata 40 minuti prima??devi portare carta postepay,carta identità e c… - infoitcultura : La Casa di Carta 5, il saluto di Álvaro Morte al suo personaggio -

Ultime Notizie dalla rete : casa carta

Vanity Fair Italia

Ladà diritto a sconti che variano a seconda del tipo di adesione del negozio convenzionato. ... beni alimentari; bevande analcoliche; prodotti per la pulizia della; prodotti per l'igiene ...... il piano internetper avere la fibra fino a 1 Gigabit/s con modem Wi - Fi6, chiamate senza ...99 euro al mese e include: minuti e sms senza limiti 40 Giga su rete 4.5G con rinnovi suo ...Questa mattina l’International Cricket Council ha annunciato la cancellazione del Sub-regional Europe qualifier, il torneo che segnava la prima fase delle qualificazione ai Mondiali di T20 cricket mas ...Le tempeste di grandine in Svizzera non sono rare né prevedibili e possono causare danni per milioni di franchi. Una mappa standardizzata a livello nazionale fornisce ora informazioni sulla misura in ...