Giro d’Italia, Fausto Masnada guida la truppa bergamasca: con lui Consonni, Ravanelli e Villella (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Giro d’Italia è la “festa di maggio” per eccellenza. Il profumo degli alberi da frutto e la brezza di primavera accompagnano il gruppo fra salite storiche e lunghi trasferimenti in pianura, in uno spettacolo ineguagliabile. Un appuntamento imperdibile per appassionati di ciclismo e non solo, che da oltre cent’anni sa riunire intere famiglie ai bordi della strada per assistere anche per un solo istante al transito dei propri idoli. Anche se il tempo passa e il Coronavirus imperversa ancora fra le nostre comunità, la rincorsa alla maglia rosa rappresenta un momento magico, un periodo durante il quale immedesimarsi nelle difficoltà dei corridori e immaginare un trionfo che potrebbe cambiare la carriera. Chi proverà a realizzare quel sogno sarà Fausto Masnada che, dopo aver scortato lo scorso anno Joao Almeida ai piedi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilè la “festa di maggio” per eccellenza. Il profumo degli alberi da frutto e la brezza di primavera accompagnano il gruppo fra salite storiche e lunghi trasferimenti in pianura, in uno spettacolo ineguagliabile. Un appuntamento imperdibile per appassionati di ciclismo e non solo, che da oltre cent’anni sa riunire intere famiglie ai bordi della strada per assistere anche per un solo istante al transito dei propri idoli. Anche se il tempo passa e il Coronavirus imperversa ancora fra le nostre comunità, la rincorsa alla maglia rosa rappresenta un momento magico, un periodo durante il quale immedesimarsi nelle difficoltà dei corridori e immaginare un trionfo che potrebbe cambiare la carriera. Chi proverà a realizzare quel sogno saràche, dopo aver scortato lo scorso anno Joao Almeida ai piedi ...

Advertising

giroditalia : Dal 1931 è il faro del #Giro d'Italia. Un simbolo che compie 90 anni e che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Per la… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - giroditalia : ????? We're coming! | Stiamo arrivando! ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello de… - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: #GirodItalia, come è fatto il bus di un team. Ecco il bestione turchese #Astana @AstanaPremTech - rodrigoche13 : RT @giroditalia: ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ? -