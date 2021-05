Fiorentina, i convocati di Iachini per la Lazio: torna Kokorin (Di venerdì 7 maggio 2021) La Fiorentina ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida contro la Lazio, in programma domani sera al Franchi alle 20.45. Out lo squalificato Igor e l’infortunato Borja Valero, c’è Kokorin. Questa la lista completa: Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter uff. Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Laha ufficializzato la lista deiper la sfida contro la, in programma domani sera al Franchi alle 20.45. Out lo squalificato Igor e l’infortunato Borja Valero, c’è. Questa la lista completa: Portieri: Dragowski, Terracciano, Rosati. Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Malcuit, Martinez Quarta, Maxi Oliveira, Milenkovic, Pezzella, Venuti, Ponsi. Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar. Attaccanti: Callejon,, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

