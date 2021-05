Esplode capannone di un’azienda | un morto | un disperso e feriti gravi Crollato anche il solaio di un’abitazione

(Di venerdì 7 maggio 2021) Grave incidente sul lavoro in Italia. Nel pomeriggio del 7 maggio è esploso unche ha provocato la morte di una persona. Un’altra risulta dispersa e altri lavoratori sono. Pare che alla base della tragedia ci siano state uno o due esplosioni che hanno causato questo problema. Al momento non c’è certezza su ciò che è successo, ma pare che la fuga di gas sia l’ipotesi più plausibile. Cinque in totale le persone che erano rimaste sotto le macerie di. Dopo la deflagrazione sono immediatamente intervenuti sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco con autobotti e mezzi di supporto, autoscala e altro personale.tutte le altre forze dell’ordine hanno deciso di intervenire. Dopo il boato si è propagato un incendio. Dopo la deflagrazione è avvenuto il crollo deldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Esplode capannone

Cinque persone bloccate sotto le macerie, di cui tre estratte vive dai vigili del fuoco, una dispersa e una morta. E' il bilancio di una tragedia accaduta in un piccola azienda, in località Vocabolo ...Un incendio è divampato in undi un'azienda, in località Vocabolo Canne Greche. Dalle prime notizie fornite dal 118 ci sono 5 dispersi sotto le macerie di cui 2 estratti vivi dalla squadra dei vigili del fuoco di Gubbio ...Una violenta esplosione cui ha fatto seguito un incendio è avvenuta nel tardo pomeriggio in un capannone a Gubbio, in località Vocabolo ...Dopo lo scoppio, forse dovuto al Gpl, è divampato anche un incendio: crollato il solaio dell'abitazione sovrastante. Gravissimo uno dei feriti ...