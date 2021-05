Dior | collezione fall 2021 | un’ode alla gioia

(Di venerdì 7 maggio 2021) L’autunno, con i suoi mille colori caldi, ha ispirato laAutunnoimmaginata da Maria Grazia Chiuri. Il risultato? Capi unici e ricchi di energia, dal sapore pop e gioioso. Le immagini ultra colorate della campagna donna, scattata da Bigitte Niedermair, diventano il punto di partenza per una nuova auto-affermazione. Lavuole raccontare quelle donne che amano osare, con tonalità pungenti e sensuali giochi di trasparenze. Non mancano poi i tessuti lucidi, l’intramontabile animalier e le note di colore shocking per sorprendere. Dettagli e colori pop per cappello e trench In particolare, il leopardato Mizza sembra tornare prepotentementeribalta, disegnando motivi iconici su pezzi storici quali le iconiche borse Lady D-Lite e ...

