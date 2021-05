Covid: studio UniPd, con allentamento restrizioni comportamenti peggiorano (Di venerdì 7 maggio 2021) Padova, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Quanto sono state efficaci in Italia le chiusure nel contenimento del virus? Un team di ricercatori dell'Università di Padova, utilizzando nuove e sofisticate tecniche di intelligenza artificiale, ha ricostruito con accuratezza l'influenza che hanno avuto le restrizioni sul comportamento degli italiani. Lo studio, pubblicato su 'Scientific Reports' (Springer Nature) ha dimostrato come il distanziamento sociale e la consapevolezza del rischio di infezione siano aumentati giorno dopo giorno nei primi mesi del 2020, permettendo di controllare l'epidemia, ma anche che "questo livello di consapevolezza tenda a diminuire velocemente non appena alcune restrizioni vengono tolte", spiega Gianluigi Pillonetto, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova e primo autore dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Padova, 7 mag. (Adnkronos Salute) - Quanto sono state efficaci in Italia le chiusure nel contenimento del virus? Un team di ricercatori dell'Università di Padova, utilizzando nuove e sofisticate tecniche di intelligenza artificiale, ha ricostruito con accuratezza l'influenza che hanno avuto lesul comportamento degli italiani. Lo, pubblicato su 'Scientific Reports' (Springer Nature) ha dimostrato come il distanziamento sociale e la consapevolezza del rischio di infezione siano aumentati giorno dopo giorno nei primi mesi del 2020, permettendo di controllare l'epidemia, ma anche che "questo livello di consapevolezza tenda a diminuire velocemente non appena alcunevengono tolte", spiega Gianluigi Pillonetto, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova e primo autore dello ...

Advertising

rtl1025 : ??Una dose di richiamo del #vaccino Covid-19 di #Moderna ha generato una promettente risposta immunitaria contro le… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - un farmaco già approvato (Tocilizumab) usato nei pazienti gravi diminuisce la mortalità per COVID-1… - borghi_claudio : Prima che arrivassero gli studi scientifici va dato merito a Nic Lewis che ha capito e spiegato subito l'errore inc… - danielsun2021mi : RT @BarbaraRaval: 'Le persone vaccinate con già due dosi di vaccinazione ora costituiscono la maggior parte dei malati di coronavirus nel R… - AcerboLivio : Covid, Fedriga: 'Allo studio seconda dose vaccino in vacanza'. Cirio: 'Nostre montagne come le … -