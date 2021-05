“Amici”, l’intervento inatteso di Maria De Filippi che consola Sangiovanni (Di venerdì 7 maggio 2021) Sangiovanni e Giulia Amici: i ragazzi sono in crisi. l’intervento straordinario di Maria De Filippi ha aiutato la coppia, dopo un pesante litigio. La finale ormai è vicina e la tensione in casetta si fa sentire. Al centro della crisi questa volta, una delle coppie più amate del talent: Giulia e Sangiovanni. Giulia cerca costantemente le attenzioni del cantante, che a volte però ha degli atteggiamenti un po’ bruschi. Maria fa notare alla ballerina che a volte le reazioni di Sangiovanni sono dettate da una sua fragilità e non dalla prepotenza. Sangiovanni e Giulia Amici Maria de Filippi consola il cantante Quest’anno nella casetta di Amici sono nate ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 7 maggio 2021)e Giulia: i ragazzi sono in crisi.straordinario diDeha aiutato la coppia, dopo un pesante litigio. La finale ormai è vicina e la tensione in casetta si fa sentire. Al centro della crisi questa volta, una delle coppie più amate del talent: Giulia e. Giulia cerca costantemente le attenzioni del cantante, che a volte però ha degli atteggiamenti un po’ bruschi.fa notare alla ballerina che a volte le reazioni disono dettate da una sua fragilità e non dalla prepotenza.e Giuliadeil cantante Quest’anno nella casetta disono nate ...

Advertising

venusleez : mi consola sapere di non essere l’unica a non avere apprezzato l’intervento di Maria in quel preciso momento. Se c’… - Diregiovani : Sangiovanni e Giulia litigano per colpa di un 'polpettone'. L'intervento di Maria riporta il sereno nella coppia.… - TvLoftOfficial : RT @LinoGuanciale: Ho collaborato con gli amici @TvLoftOfficial per il progetto Tutta scena - Il teatro in camera. Vi propongo il mio inter… - giornaleradiofm : Omofobia: Zan, Fedez? Me lo sono perso, ero a cena: (ANSA) - ROMA, 05 MAG - Se ho seguito l'intervento di Fedez al… - 1giornodapecora : #ugdp @ZanAlessandro @Fedez #PrimoMaggio? L'intervento l'ho visto in un secondo momento, ero a cena con degli amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici l’intervento Amici 20, scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Deddy: “Io mi faccio un c*lo enorme” Il Fatto Quotidiano