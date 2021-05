Zehra Dogan, fumetti dal carcere (Di venerdì 7 maggio 2021) Due anni, nove mesi e ventidue giorni di reclusione. Il prezzo da pagare per un Tweet sotto il regime «democratico» di Tayyip ErDogan. Ma anche l’occasione per raccontare la vita nelle galere turche. Zehra Dogan l’ha fatto nel suo Prigione N. 5, romanzo grafico edito da BeccoGiallo che alza l’asticella del «graphic journalism» oltre ogni portata attraverso la sua prospettiva unica. Dogan, però, minimizza: «M’interessano tutte le tecniche artistiche e di volta in volta scelgo il mezzo più consono al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 maggio 2021) Due anni, nove mesi e ventidue giorni di reclusione. Il prezzo da pagare per un Tweet sotto il regime «democratico» di Tayyip Er. Ma anche l’occasione per raccontare la vita nelle galere turche.l’ha fatto nel suo Prigione N. 5, romanzo grafico edito da BeccoGiallo che alza l’asticella del «graphic journalism» oltre ogni portata attraverso la sua prospettiva unica., però, minimizza: «M’interessano tutte le tecniche artistiche e di volta in volta scelgo il mezzo più consono al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Rojname_com : Zehra Dogan, fumetti dal carcere | il manifesto - PartecipAzione2 : RT @OiA_Udine: Per chi volesse recuperare la diretta della presentazione di 'Prigione n°5', diario grafico della prigionia subita in Turchi… - nostraightedge : RT @OiA_Udine: Per chi volesse recuperare la diretta della presentazione di 'Prigione n°5', diario grafico della prigionia subita in Turchi… - OiA_Udine : Per chi volesse recuperare la diretta della presentazione di 'Prigione n°5', diario grafico della prigionia subita… - laboescapes : RT @OiA_Udine: Domani alle 20:30 gli amici di Circolo Nuovi Orizzonti Arci Udine Rizzi presentano con noi 'Prigione n°5', diario grafico de… -

Ultime Notizie dalla rete : Zehra Dogan Collezionare in tempi di pandemia. Parla Giuseppe Iannaccone Dopo l'estate ho acquistato opere di giovani artisti come Zehra Dogan , che ho visto dal vero in galleria a Milano, Hannah Quinlan & Rosie Hastings di cui mi sono innamorato on - line visitando la ...

La rabbia e il coraggio: Zehra Dogan, Prigione n.5. ... 'nonostante la mancanza di materiale, sfidando muri e divieti, Zehra continua a disegnare, i suoi ... Dogan, classe 1989, si era imposta nel 2015 col premio Metin Goktepe per il suo lavoro sul campo ...

Zehra Dogan, fumetti dal carcere Il Manifesto Biden riconosce il genocidio armeno, intanto i curdi sono sempre sotto pressione Riascolta Biden riconosce il genocidio armeno, intanto i curdi sono sempre sotto pressione di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il So ...

Dopo l'estate ho acquistato opere di giovani artisti come, che ho visto dal vero in galleria a Milano, Hannah Quinlan & Rosie Hastings di cui mi sono innamorato on - line visitando la ...... 'nonostante la mancanza di materiale, sfidando muri e divieti,continua a disegnare, i suoi ..., classe 1989, si era imposta nel 2015 col premio Metin Goktepe per il suo lavoro sul campo ...Riascolta Biden riconosce il genocidio armeno, intanto i curdi sono sempre sotto pressione di Nessun luogo è lontano. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il So ...