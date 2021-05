Ultime Notizie Roma del 06-05-2021 ore 20:10 (Di giovedì 6 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 6 maggio in studio Giuliano Ferrigno inizierà lunedì le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 Dunque per tutti quelli che sono nati fino al 1971 la disposto la struttura del commissario per l’emergenza figliuolo sottolineando che si tratterà di una graduale resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie over 80 e fragili riportate nell’ordinanza del 9 Aprile ed escludere l’utilizzo del Green past vaccinale per finalità diverse da quelle espressamente previste dall’ ultimo decreto anti covid e quanto chiede il garante per la privacy in audizione in Parlamento resta un margine di indeterminatezza nella previsione normativa sui cibi le di estendere in misura non irrilevante il perimetro del trattamento dei dati dice garante che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 6 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 6 maggio in studio Giuliano Ferrigno inizierà lunedì le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 Dunque per tutti quelli che sono nati fino al 1971 la disposto la struttura del commissario per l’emergenza figliuolo sottolineando che si tratterà di una graduale resa possibile dal buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale delle categorie prioritarie over 80 e fragili riportate nell’ordinanza del 9 Aprile ed escludere l’utilizzo del Green past vaccinale per finalità diverse da quelle espressamente previste dall’ ultimo decreto anti covid e quanto chiede il garante per la privacy in audizione in Parlamento resta un margine di indeterminatezza nella previsione normativa sui cibi le di estendere in misura non irrilevante il perimetro del trattamento dei dati dice garante che ...

