Sassuolo, De Zerbi più lontano: Italiano in pole per sostituirlo (Di giovedì 6 maggio 2021) Roberto De Zerbi è sempre più lontano dalla panchina del Sassuolo: Vincenzo Italiano in pole per sostituirlo Roberto De Zerbi è sempre più lontano dalla panchina del Sassuolo. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico neroverde ha gia? un accordo di massima con lo Shakhtar Donetsk ma nessuno vuole rovinare il buon momento di forma della squadra. De Zerbi doveva incontrare Giovanni Carnevali gia? la scorsa settimana, poi un diplomatico rinvio ha vanificato l'appuntamento gia? programmato. E ora tutto slitta ancora, addirittura alla fine del campionato. I contatti con il vice- direttore sportivo dello Shakhtar, Carlo Nicolini, nelle scorse settimane sono servite per impostare un progetto che possa permettere a De ...

kekko_molise87 : @Edorsi53 @pizzigo Io credo che anche in Italia ci siano grandi idee, basta guardare il Sassuolo di De Zerbi o l'Em… - Renato65497671 : Il mondo del calcio sta sfornando molti nuovi allenatori molto interessanti , in Italia vedo emergere GATTUSO era o… - MessiFalse9 : Roberto De Zerbi’s Sassuolo #tactics - AlexanderVella5 : @antigiannino96 @teo_acm Sassuolo Non gioca per Ordine di De Zerbi ?? - CanaleSassuolo : Il futuro di #DeZerbi è ancora in bilico -