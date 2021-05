Reclutavano per truppe filorusse: arrestato un mercenario (Di giovedì 6 maggio 2021) Sicurezza Reclutavano per truppe filorusse: italiano combatteva come mercenario nel Donbass (Ucraina), arrestato Indagine “Ivan” dei Carabinieri del ROS: da Messina al Donbass (Ucraina orientale) per combattere come “mercenario” che Reclutavano per truppe filorusse. I carabinieri del ROS, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, all’alba di oggi hanno avviato le procedure per l’esecuzione Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Sicurezzaper: italiano combatteva comenel Donbass (Ucraina),Indagine “Ivan” dei Carabinieri del ROS: da Messina al Donbass (Ucraina orientale) per combattere come “” cheper. I carabinieri del ROS, con il supporto dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, all’alba di oggi hanno avviato le procedure per l’esecuzione

