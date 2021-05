Pfizer e Moderna, il Ministero della Salute: “Prolungare a 42 giorni l’intervallo tra le due dosi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Con una nuova circolare pubblicata mercoledì 5 maggio, firmata dal direttore della prevenzione Gianni Rezza, il Ministero della Salute ha fornito ulteriori specificazioni sull’estensione dell’intervallo tra le dosi di vaccino a mRNA e sulla seconda dose del vaccino Vaxzevria: per i primi è stata consigliata l’estensione a 42 giorni tra una somministrazione e l’altra, per il siero più noto come “AstraZeneca” invece è stato dato il via libera all’inoculazione nei soggetti che hanno già ricevuto la prima dose senza manifestazione di eventi avversi gravi. Sul caso il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sottolineando come sia “raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose”, maggiore ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Con una nuova circolare pubblicata mercoledì 5 maggio, firmata dal direttoreprevenzione Gianni Rezza, ilha fornito ulteriori specificazioni sull’estensione deltra ledi vaccino a mRNA e sulla seconda dose del vaccino Vaxzevria: per i primi è stata consigliata l’estensione a 42tra una somministrazione e l’altra, per il siero più noto come “AstraZeneca” invece è stato dato il via libera all’inoculazione nei soggetti che hanno già ricevuto la prima dose senza manifestazione di eventi avversi gravi. Sul caso il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sottolineando come sia “raccomandabile un prolungamento nella somministrazioneseconda dose nella sesta settimana dalla prima dose”, maggiore ...

