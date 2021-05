(Di giovedì 6 maggio 2021) Ildi uno italiano, l’Aliseo, a quanto apprende l’Adnkronos, è rimastodasparati da una motovedetta della Guardia Costiera libica circa 75 miglia a nord est di Tripoli. In particolare, la Guardia Costiera libica avrebbe esploso alcunidi arma da fuoco diintimando all’Aliseo e a un altroo, l’Artemide, di fermarsi. Nave Libeccio della Marina Militare sta intervenendo in soccorso del marinaio italiano. Libeccio, che si trovava a poche miglia dalle due imbarcazioni italiane, è stata autorizzata dai libici ad approntare il soccorso. I due motopesca sono stati rilasciati. SINDACO MAZARA – “Era tutto prevedibile, ne parliamo da giorni qui. Qua la questione è sempre la stessa. ...

Advertising

pbrex668 : RT @Adnkronos: #Libia, colpi avvertimento a pescherecci italiani: ferito comandante. - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Libia, colpi avvertimento a pescherecci italiani: ferito comandante. - Radio1Rai : ?? #Libia Peschereccio italiano mitragliato. Portavoce Marina libica: “Non ci sono stati colpi esplosi contro imbarc… - twMirandolina : RT @Adnkronos: #Libia, colpi avvertimento a pescherecci italiani: ferito comandante. - emchella : RT @agenzia_nova: #Breaking #Libia Il comandate del peschereccio italiano è stato ferito dai colpi di arma da fuoco Secondo quanto appr… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia colpi

Adnkronos

Roma, 06 mag 17:19 - Il comandate di un peschereccio italiano è stato ferito daidi arma da fuoco di avvertimento esplosi dalla Guardia costiera libica......Libeccio della Marina Militare sta intervenendo in soccorso del marinaio italiano ferito dai... parlando delle notizie che arrivano dalladove la Guardia costiera ha sparato a un ...Paura in mare. Il peschereccio "Aliseo" della flotta di Mazara del Vallo, che era impegnato in una battuta al largo delle coste di Bengasi, è stato ...Ultime notizie. Ultim'ora oggi: Libia, spari da Guardia costiera a due pescherecci italiani, ferito un comandante. Scatta intervento della Marina militare.