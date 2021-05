Inter, dai diritti tv al market pool: lo scudetto fa schizzare i ricavi (Di giovedì 6 maggio 2021) La conquista dello scudetto farà respirare le casse dell’Inter: ecco quanto incasseranno i nerazzurri Ottime notizie per le casse dell’Inter che, dopo la conquista dello scudetto, saranno rimpinguate e potranno tirare una boccata d’ossigeno. Ma quanto vale realmente uno scudetto? Difficile dare una cifra esatta, piu? semplice e? ricostruire quello che arrivera? nei prossimi mesi nelle casse della societa?. E rispetto allo scorso anno, l’Inter portera? a casa certamente 9 milioni in piu? solamente in base ai bonus sportivi. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio: Nelle casse nerazzurre entreranno 23,4 milioni per la distribuzione dei ricavi dai diritti tv per la Serie A, come premio per il primo posto (lo scorso anno, col secondo posto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 maggio 2021) La conquista dellofarà respirare le casse dell’: ecco quanto incasseranno i nerazzurri Ottime notizie per le casse dell’che, dopo la conquista dello, saranno rimpinguate e potranno tirare una boccata d’ossigeno. Ma quanto vale realmente uno? Difficile dare una cifra esatta, piu? semplice e? ricostruire quello che arrivera? nei prossimi mesi nelle casse della societa?. E rispetto allo scorso anno, l’portera? a casa certamente 9 milioni in piu? solamente in base ai bonus sportivi. La Gazzetta dello Sport entra nel dettaglio: Nelle casse nerazzurre entreranno 23,4 milioni per la distribuzione deidaitv per la Serie A, come premio per il primo posto (lo scorso anno, col secondo posto, ...

