Gamescom 2021 | l’evento si terrà soltanto in forma digitale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Scartata l’ipotesi che prevedeva una manifestazione mista, con eventi live ed in streaming, lasisolo intoNonostante i piani iniziali, secondo i quali laavrebbe dovuto avere unto ibrido, caratterizzato da eventi sia fisici che web, alla fine ha prevalso la prudenza, e pertanto la kermesse tedesca siunicamente into, sposando la linea dell’E3. Si tratta del secondo anno consecutivo per la manifestazione teutonica, e la conferma della smaterializzazione delè giunta direttamente dalla German Games Industry Association (GAME), notizia subito riportata anche dal sito ufficiale ...

Alla fine lanon ce l'ha fatta: nonostante i buoni propositi annunciati a marzo , l'edizionedella conferenza sarà completamente digitale e non più ibrida . La comunicazione arriva direttamente ...Considerata l'emergenza globale ancora in corso causata dal Covid - 19,anche per quest'anno sarà un evento soltanto digitale.si farà, ma sarà un evento soltanto digitale. Così comunicano gli organizzatori della grande fiera europea del videogioco, dopo aver preso la decisione di comune accordo con i partner ...Il Gamescom 2021 sarà un evento completamente online. È arrivata da poco la conferma di Koelnmesse, che promette un'edizione assolutamente incredibile.Scartata l'ipotesi che prevedeva una manifestazione mista, con eventi live ed in streaming, la Gamescom 2021 si terrà solo in forma digitale.