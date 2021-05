Cartella esattoriale | ecco quando si può impugnare

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) Non a tutti è chiarosi puòuna. Spesso, si cade in equivoco e si ritiene di poter rimettere in gioco contro lale stesse contestazioni che andavano invece sollevate contro l’originario atto di accertamento. Così non è: diversamente, non avrebbe senso imporre termini perentori per il ricorso. Ed allora:si puòla? Come ricorda laleggepertutti.it, Si puòsolo per “vizi propri” ossia per questioni attinenti allastessa o comunque sopraggiunge dopo la notifica del precedente atto. Cos’è e come funziona la? Prima di spiegare ...