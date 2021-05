Bruciano le chiese in Francia… (Di giovedì 6 maggio 2021) No, stavolta non avete segnalato nulla voi, sono io che mi sono trovato in bacheca una notizia, o meglio un video pubblicato su Twitter dal profilo di una tal Valentina11032 e ritwittato da Marco Tosatti, che potete vedere qua sopra. Il testo del tweet riporta: La famosa Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lille, in Francia, ieri era in fiamme. Questo sta accadendo a settimane alterne in tutta la Francia e nell’Europa occidentale. Coincidenze? Non è ben chiaro a cosa voglia alludere Valentina, o meglio l’idea suggerita sembra essere che qualcuno stia bruciando, intenzionalmente, le chiese in Francia. Si tratta di una notizia che avevamo già visto cavalcare qualche tempo fa. Non ho intenzione di mettermi a cercare qualsiasi notizia che riguardi incendi in chiese francesi negli ultimi mesi. Ma possiamo verificare l’episodio segnalato da Valentina. Titola ... Leggi su butac (Di giovedì 6 maggio 2021) No, stavolta non avete segnalato nulla voi, sono io che mi sono trovato in bacheca una notizia, o meglio un video pubblicato su Twitter dal profilo di una tal Valentina11032 e ritwittato da Marco Tosatti, che potete vedere qua sopra. Il testo del tweet riporta: La famosa Chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Lille, in Francia, ieri era in fiamme. Questo sta accadendo a settimane alterne in tutta la Francia e nell’Europa occidentale. Coincidenze? Non è ben chiaro a cosa voglia alludere Valentina, o meglio l’idea suggerita sembra essere che qualcuno stia bruciando, intenzionalmente, lein Francia. Si tratta di una notizia che avevamo già visto cavalcare qualche tempo fa. Non ho intenzione di mettermi a cercare qualsiasi notizia che riguardi incendi infrancesi negli ultimi mesi. Ma possiamo verificare l’episodio segnalato da Valentina. Titola ...

Advertising

nicolaprochilo : Bruciano le chiese in Francia… - DonLega : RT @butacit: Bruciano le chiese in Francia… - MaffeoDaniela : RT @TWDDarylRick: @SolariPaolo @Martina95190659 @fdragoni In Francia le Chiese si bruciano da sole? - generacomplotti : RT @savioli_alberto: Tra poco riprenderanno gli show live di Miss fake-news, @francescatotolo, al momento dobbiamo accontentarci delle bufa… - dario_pestrin : Bruciano le chiese in Francia… -