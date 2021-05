Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 09:15 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Viabilità 5 MAGGIO 2021 ORE 9:05 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PROVINCIALE 216 MAREMMANA, IN LOCALITÀ SAN CESAREO, TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA COL FIORITO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021)5 MAGGIOORE 9:05 – ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, ABBIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER UN INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PROVINCIALE 216 MAREMMANA, IN LOCALITÀ SAN CESAREO, TRA VIA DELLA RESISTENZA E VIA COL FIORITO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2021 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #Roma#viabilità Rallentamenti su Tangenziale tra uscite Passamonti-Castrense - Marialuisamean1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato in via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Appia Antica - romamobilita : #Roma#viabilità Rallentamenti in via Salaria tra viale Liegi e Tangenziale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato in via Ardeatina tra via di San Sebastiano e Appia Antica -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 05 - 2021 ore 08:15 VIABILITÀ 5 MAGGIO 2021 ORE 8:05 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... SEMPRE IN ENTRATA A ROMA ABBIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. ...

Rappresentanti di categoria e residenti del centro discutono sui mali che affliggono Viterbo ... proprio perchè uno dei criteri di assegnazione di questa risorsa e' il tasso di degrado sociale, ebbene in quella scala noi siamo dietro Roma, Frosinone e Rieti. Ovviamente dopo l' approvazione del ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 19:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews 5 MAGGIO 2021 ORE 8:05 " ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON ... SEMPRE IN ENTRATA AABBIAMO INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. ...... proprio perchè uno dei criteri di assegnazione di questa risorsa e' il tasso di degrado sociale, ebbene in quella scala noi siamo dietro, Frosinone e Rieti. Ovviamente dopo l' approvazione del ...