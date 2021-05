Vera Gemma riprende Jeda su Ilary Blasi: “Poi il bacio no comment” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Vera Gemma infastidita dal comportamento del fidanzato Jeda, lo richiama Vera Gemma e Jeda: Vera Gemma è tornata a casa dopo l’esperienza all‘Isola dei Famosi. In queste ore l’amica di sempre, Asia Argento, ha fatto un video postato sulla pagina Instagram nelle storie di Vera, dove si vedono Vera Gemma, ex naufraga, e Jeda sdraiati a letto mentre parlano. L’ex naufraga riprende il suo fidanzato Jeda, che ospite ormai fisso del reality di Canale 5, è stato un po’ evasivo sull’assenza di Gemma dal programma. Infatti l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi spiega a Jeda cosa avrebbe dovuto rispondere a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021)infastidita dal comportamento del fidanzato, lo richiamaè tornata a casa dopo l’esperienza all‘Isola dei Famosi. In queste ore l’amica di sempre, Asia Argento, ha fatto un video postato sulla pagina Instagram nelle storie di, dove si vedono, ex naufraga, esdraiati a letto mentre parlano. L’ex naufragail suo fidanzato, che ospite ormai fisso del reality di Canale 5, è stato un po’ evasivo sull’assenza didal programma. Infatti l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi spiega acosa avrebbe dovuto rispondere a ...

infoitcultura : Isola dei Famosi, Vera Gemma rimprovera Jeda: “Quel bacio con Ilary Blasi…” - ansiaebestemmie : piangendo per vera gemma che fa il cazziatone a jedá perché non ha detto che mancava all’isola, capite di chi ci avete privato ?????? - HarmonyHalliwel : Gilles: “Amore, accendi il cellulare che ti sto per chiamare”. Lo trova spento ahahahahahahahahahahah - GervasoNicol : RT @oocisola: Vera Gemma commenta l’intervento di Jedà in puntata (via le storie di Asia Argento): “dovevi dire finalmente si sono rivelati… - infoitcultura : Vera Gemma sgrida Jeda dopo L’Isola: “Hai sprecato un’opportunità” -