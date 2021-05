Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 5 maggio 2021 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale mercoledì 5 maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Protagonista al centro studio sarà ancora una volta il signor Biagio. Il cavaliere sta frequentando da settimane la signora Sara e tra i due sembrava andasse tutto bene. Nelle ultime puntate, avevamo visto il cavaliere scegliere finalmente di dare l’esclusiva alla dama così da conoscersi meglio. In puntata oggi, però, Biagio dirà che tra ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “” su Canalesi accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi. Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico. Protagonista al centro studio sarà ancora una volta il signor Biagio. Il cavaliere sta frequentando da settimane la signora Sara e tra i due sembrava andasse tutto bene. Nelle ultime puntate, avevamo visto il cavaliere scegliere finalmente di dare l’esclusiva alla dama così da conoscersi meglio. In puntata oggi, però, Biagio dirà che tra ...

