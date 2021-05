napolista : #Infantino democristiano: «Sento dire che bisogna punire i club della #Superlega, io sono per il dialogo» - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Infantino: 'Superlega? Sento dire che bisogna punire i club, ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, g… - marco__lecce : RT @CalcioFinanza: #Infantino sulla #Superlega: «Attenti quando si parla di sanzioni ai club» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Superlega, Infantino: «Attenti a parlare di sanzioni ai club»: Il presidente della FIFA, Giann… - Alex_Saracino85 : RT @CalcioFinanza: #Infantino sulla #Superlega: «Attenti quando si parla di sanzioni ai club» -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Infantino

... ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, gli allenatori e i tifosi delle società coinvolte che non hanno nulla a che spartire con il progetto della- spiegaa ...... ma questo potrebbe voler dire castigare anche i calciatori, gli allenatori e i tifosi delle società coinvolte che non hanno nulla a che spartire con il progetto della- spiega- .Superlega, il presidente della FIFA Gianni Infantino si dissocia dalla competizione. Non crede però in pesanti sanzioni ai danni dei club ...Rom, 4 mag. Adnkronos) – Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è cauto con la possibilità di imporre sanzioni ai club che hanno sostenuto il progetto della Superlega Europea perché è necessario ...