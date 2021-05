M5s | Rousseau | va eletta governance collegiale

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il M5s ad "oggi non è in grado di esprimere alcuna volontà e chiunque decida di impegnare il Movimento rispetto a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, parla a titolo personale ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Rousseau

Ilad "oggi non è in grado di esprimere alcuna volontà e chiunque decida di impegnare il Movimento ... Lo afferma l'Associazione. .E ildeve tornare alle decisioni assunte sullo Statuto, cioè deve eleggere il Comitato direttivo a 5, e lo deve fare come tuttora prevede lo statuto, sulla piattaforma. E' questo in ...Il M5s ad "oggi non è in grado di esprimere alcuna volontà e chiunque decida di impegnare il Movimento rispetto a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, parla a titolo personale ...L’Associazione Rousseau presieduta da Davide Casaleggio va all’attacco del Movimento 5 stelle e di Vito Crimi: dopo il rifiuto della Corte d’appello di Cagliari di accogliere il reclamo del capo oliti ...