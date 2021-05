“Ho pianto” Tommaso Zorzi crolla e confessa perchè ha lasciato i social (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex gieffino e opinionista spiega ai fan il motivo del suo allontanamento Tommaso Zorzi ex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei famosi il programma condotto da Ilary… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’ex gieffino e opinionista spiega ai fan il motivo del suo allontanamentoex concorrente del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei famosi il programma condotto da Ilary… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

clalala26 : @Zorziunafiloso2 Pultroppo commenti orrendi... su tommaso zorzi news qui su twitter li trovi.... ieri sera ha piant… - zazoomblog : Tommaso Zorzi assente dai social cosa è successo? Spunta la confessione: “Ho pianto tutto il giorno” - #Tommaso… - _rainbow_Larry_ : RT @Luna1992m: Giuro che mi stanno emozionando, stanno scrivendo cose meravigliose per Tommaso. 'Sono nonno, mi piace la persona di nome To… - nagia59 : RT @Luna1992m: Giuro che mi stanno emozionando, stanno scrivendo cose meravigliose per Tommaso. 'Sono nonno, mi piace la persona di nome To… - annalisa673 : RT @Luna1992m: Giuro che mi stanno emozionando, stanno scrivendo cose meravigliose per Tommaso. 'Sono nonno, mi piace la persona di nome To… -