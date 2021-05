Covid: 10.585 nuovi contagi e 267 morti, positività a 3,2% (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Anche oggi in aumento i casi di Covid registrati in Italia, sono 10.385 a fronte dei 9.116 di ieri, con un numero di tamponi non molto più elevato di quello di 24 ore fa: 327.169 contro 315.506, con un tasso di positività che risale al 3,2% (ieri era 2,9%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero di morti nelle ultime 24 ore connessi con il coronavirus: sono 267 contro 305 di ieri, per un totale di 122.005 dall'inizio della pandemia. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 17.520, con un decremento di 656 unità rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 2.368, con 142 ingressi del giorno (+6), contro i 2.423 che risultavano ieri (-55). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 387.241, contro le 393.290 indicate ieri. Gli attualmente ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Anche oggi in aumento i casi diregistrati in Italia, sono 10.385 a fronte dei 9.116 di ieri, con un numero di tamponi non molto più elevato di quello di 24 ore fa: 327.169 contro 315.506, con un tasso di positività che risale al 3,2% (ieri era 2,9%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In calo il numero dinelle ultime 24 ore connessi con il coronavirus: sono 267 contro 305 di ieri, per un totale di 122.005 dall'inizio della pandemia. Cala ancora la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 17.520, con un decremento di 656 unità rispetto a ieri; i pazienti in terapia intensiva sono 2.368, con 142 ingressi del giorno (+6), contro i 2.423 che risultavano ieri (-55). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 387.241, contro le 393.290 indicate ieri. Gli attualmente ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 10 Covid. 10.585 i positivi e 267 vittime. Cts: sicuro il richiamo di Astrazeneca Meno contagi in Campania. Nei giardinetti di piazza Dante a Napoli un gruppo di persone, indossando mascherine anti covid, giocano a Tressette - Ansa . Sono 10.585 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.116. Sono invece 267 le ...

Commissione Ue approva aumento sostegno Italia a settore fiere ...per il regime di aiuti a sostegno del settore fieristico colpito dalla pandemia di Covid - 19. La ... In particolare: 1) il sostegno non supererà i 10 milioni di euro per beneficiario; e 2) l'aiuto sarà ...

