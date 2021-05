Caso Denise | ispezione palazzina in cui abitava Anna Corona | controllata una botola**

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Palermo, 5 mg. (Adnkronos) - I carabinieri delle investigazioni scientifiche di Trapani che stanno eseguendo unanellache era stata abitata da, la madre della sorellastra diPipitone, hanno anche controllato una botola che si trova in uno dei due garage. L'è stata disposta dalla Procura di Marsala. "Per verificare - dicono gli inquirenti - lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili".

MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - MediasetTgcom24 : Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona #denisepipitone - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - sonoingenua_ : RT @tweetnewsit: Il fatto è stato reso noto a #Mattino5: la botola porterebbe allo scantinato di casa della madre di Anna Corona #DenisePip… - leone52641 : RT @tweetnewsit: Il fatto è stato reso noto a #Mattino5: la botola porterebbe allo scantinato di casa della madre di Anna Corona #DenisePip… -

Ultime Notizie dalla rete : **Caso Denise

IldiPipitone ? dopo oltre un decennio di silenzio ? è stato riaperto in seguito al trambusto mediatico suscitato dalla ragazza russa Olesya Rostova. Chiuso con l'assoluzione (in tutti i tre ...I magistrati di Marsala hanno riaperto ile stanno indagando su presunti errori e depistaggi che avrebbero inquinato l'indagine sulla ... papà biologico della piccolaPipitone. La donna è la ...Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Potremmo prendere visione di un palinsesto molto vario tra telefilm, documentari, commedie romantiche, film dal genere fantastico e programmi di approfondimento. Al ...MAZZARA DEL VALLO – Dopo la riapertura del caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina che all’età di 4 anni è sparita mentre si trovava davanti casa della zia materna, i carabinieri avrebbero ...