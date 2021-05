Questi dati dell’Ema non dimostrano che ci sono stati migliaia di decessi per i vaccini anti-Covid (Di martedì 4 maggio 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge che il vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto da AstraZeneca avrebbe causato 1.967 morti e oltre 133 mila reazioni avverse, quello prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer 3.529 decessi e poco meno di 130 mila reazioni avverse e il vaccino di Moderna avrebbe prodotto il decesso di 1.475 persone e 11.545 effetti avversi. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «GENOCIDIO IN CORSO….Giusto per mettere i puntini sulle i…Non si immettono nel mercato “cure” che potrebbero “aiutare” alcuni, uccidere o rendere deficienti altri….». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. I numeri riportati nel post oggetto della nostra verifica provengono da un articolo pubblicato il 5 aprile 2021 sul blog in lingua tedesca Tkp. ... Leggi su facta.news (Di martedì 4 maggio 2021) L’11 aprile 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine in cui si legge che il vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 prodotto da AstraZeneca avrebbe causato 1.967 morti e oltre 133 mila reazioni avverse, quello prodotto dalla casa farmaceutica Pfizer 3.529e poco meno di 130 mila reazioni avverse e il vaccino di Moderna avrebbe prodotto il decesso di 1.475 persone e 11.545 effetti avversi. L’immagine è accompagnata da questo testo, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «GENOCIDIO IN CORSO….Giusto per mettere i puntini sulle i…Non si immettono nel mercato “cure” che potrebbero “aiutare” alcuni, uccidere o rendere deficienti altri….». Si tratta di una notizia falsa. Andiamo con ordine. I numeri riportati nel post oggetto della nostra verifica provengono da un articolo pubblicato il 5 aprile 2021 sul blog in lingua tedesca Tkp. ...

