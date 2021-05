Morte di Luana D’Orazio: 4 ore di sciopero proclamate dai sindacati a Prato (Di martedì 4 maggio 2021) «Morire di lavoro oggi non solo è inconcepibile, è intollerabile». E’ con queste parole che CGIL CISL UIL di Prato hanno deciso di proclamare 4 ore di sciopero per venerdì 7 maggio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 4 maggio 2021) «Morire di lavoro oggi non solo è inconcepibile, è intollerabile». E’ con queste parole che CGIL CISL UIL dihanno deciso di proclamare 4 ore diper venerdì 7 maggio 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - HuffPostItalia : La morte atroce di Luana in fabbrica. 'Non si può morire come 50 anni fa' - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - Lux_Clarissima : RT @nonkonforme: Mentre i sindacati si occupano di propaganda politica assoldando per la #festadeilavoratori, un mercenario delle rapaci te… - MarcoAmarnath : RT @nonkonforme: Mentre i sindacati si occupano di propaganda politica assoldando per la #festadeilavoratori, un mercenario delle rapaci te… -