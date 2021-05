Ginnastica Archè ai campionati Fgi di artistica e ritmica

(Di martedì 4 maggio 2021) Un altro weekend di competizioni FGI per, l'associazione sportiva della Valle San Martino impegnata nelle prove di campionato di squadra che si sono svolte ad Arcore (sabato, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica Archè

LeccoToday

Un altro weekend di competizioni FGI per, l'associazione sportiva della Valle San Martino impegnata nelle prove di campionato di squadra che si sono svolte ad Arcore (sabato, per laartistica femminile) e Nerviano ......diartistica femminile del campionato individuale Silver LC, sabato sono scese in campo gara cinque ginnaste del gruppo Promozionale 9 ore . Anche in questa competizione le ginnaste...