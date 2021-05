Figuraccia della Lega | Salvini attacca Sala | ma sul web lo sbugiardano

Leggi su chenews

(Di martedì 4 maggio 2021) Grandi polemiche sul web dopo gli attacchi di. Alcuni consiglieri, infatti, erano a Piazza Duomo a festeggiare. Silvia Sardone (Instagram)Nonostante i numeri stiano calando non bisogna mai abbassare la guardia. Il Covid, infatti, serpeggia ancora tra le nostre strade e se vogliamo tornare alla normalità dobbiamo fare attenzione. Proprio per questo hanno destato molta polemica i festeggiamenti dei tifosi interisti a Piazza del Duomo per lo scudetto ottenuto. Nulla da dire alla squadra nerazzurra che molto diligentemente non ha organizzato alcuna festa. Purtroppo però si sa, il tifo è qualcosa di spontaneo e incontrollabile. Siamo in un paese libero e democratico e giustamente se migliaia di persone in modo del tutto disorganizzato decidono di scendere per strada non ci si può ...