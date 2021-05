Clubhouse per Android si avvicina: pronta finalmente la beta (Di martedì 4 maggio 2021) Clubhouse è finalmente in arrivo su Android. L’app social basata sulla comunicazione verbale, dopo aver raccolto moltissimi consensi e aver incrementato il proprio numero di iscritti su iOS, sembra finalmente pronta al suo esordio sugli smartphone non-Apple. Quando sarà disponibile? A condividere questa notizia sono stati i sempre attenti colleghi di Xda-Developers, i quali hanno parlato di quello che dobbiamo aspettarci dal futuro dell’applicazione diventata virale negli ultimi mesi. Secondo la testata, Clubhouse avrebbe iniziato a lavorare sulla propria applicazione per Android già lo scorso gennaio, quando l’azienda ha ricevuto un nuovo round di investimenti guidati da Andreessen Horowitz. Oltre alla nuova applicazione per Android, nei progetti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)in arrivo su. L’app social basata sulla comunicazione verbale, dopo aver raccolto moltissimi consensi e aver incrementato il proprio numero di iscritti su iOS, sembraal suo esordio sugli smartphone non-Apple. Quando sarà disponibile? A condividere questa notizia sono stati i sempre attenti colleghi di Xda-Developers, i quali hanno parlato di quello che dobbiamo aspettarci dal futuro dell’applicazione diventata virale negli ultimi mesi. Secondo la testata,avrebbe iniziato a lavorare sulla propria applicazione pergià lo scorso gennaio, quando l’azienda ha ricevuto un nuovo round di investimenti guidati da Andreessen Horowitz. Oltre alla nuova applicazione per, nei progetti del ...

