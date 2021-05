Audi R8 LMS GT2 | Color Edition in sei tonalità esclusive

RValdemburg : Audi R8, nuovi colori e finiture dedicate per la LMS GT2 da corsa - _autoblog : Audi R8 GT2 LMS Color Edition 2021: immagini ufficiali - motori_news : Nuova Audi R8 LMS GT2 “Six Color Edition” - AutoMotoCorse : - ebimotors : RT @CIGranTurismo: @Autodromo_Monza - ?? Gara2, si impone la Mercedes AMG GT3 di Segù-Baruch ?? Poi Agostini-Ferrari (Audi R8 LMS) e Guidett… -

Ultime Notizie dalla rete : Audi LMS

Motor1 Italia

Podio Gara 1 Alla fine, sotto la bandiera a scacchi, sono Eric Brigliadori (RS3" BF Motorsport) e Buri a passare in seconda e terza posizione, ma il finlandese di Target Competiton, subisce ...Le sei 'Color Edition' sono basate sulla R8GT2 svelata per la prima volta dalla casa di Ingolstadt a metà 2019. Per, si tratta del modello da corsa più potente mai offerto ai propri clienti ...Il portacolori di BF Motorsport in Brianza ha piazzato la sua Audi in Pole Position con una grande strategia in Qualifica, poi ha centrato due secondi posti nelle durissime gare che lo piazzano alle s ...All'esordio con la Hyundai dell'Aggressive Team Italia, il bergamasco si è portato a casa due ottimi terzi posti in condizioni molto dure.