Ora inchinatevi Lukaku | vendetta freddissima | dopo lo scudetto | le parole con cui umilia Ibrahimovic

(Di lunedì 3 maggio 2021) L'attaccante dell'Inter Romelopunge il suo rivale milanista Zlatanche,il derby vinto all'andata di questa stagione si era autodefinito "Dio". All'indomani della conquista delloil belga replica su Instagram. "Il vero Dio ha incoronato il Re. Ora", con tanto di foto dell'esultanza della squadra nerazzurrail suo gol nel derby di ritorno. Non si può non ricordare che lo scorso gennaio Ibra efurono protagonisti di un violentissimo faccia a faccia ravvicinato nel derby di Coppa Italia, con tanto di insulti incrociati e inchiesta federale per capire se fossero volati anche epiteti razzisti, poi smentiti. Domenica pomeriggio,aveva pensato solo a festeggiare, scendendo in strada in mezzo ...

'Il nostro dio ha incoronato il Re!! King of Milano'. Questo è il post di Romelu Lukaku, che attraverso Instagram ha, come dire, ricordato a Ibrahimovic chi comanda oggi a Milano dopo lo scudetto vinto. Il post nasce ...L'attaccante belga ha postato una nuova foto, con una frase che secondo alcuni suona come una stoccata a Zlatan Ibrahimovic: "Il nostro dio ha incoronato il Re!! Re di Milano", si ...