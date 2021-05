Omicidio Vannini: la Cassazione conferma le condanne ai Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mio figlio ha avuto giustizia, domani potremo portare un fiore sulla sua tomba”. Sono queste le prime parole di Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, dopo la lettura della sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato le condanne ai membri della famiglia Ciontoli. condanne definitive per tutti i membri della famiglia Ciontoli. Diventano quindi definitive le pene del processo di appello bis: 14 anni di reclusione per Antonio Ciontoli per il reato di Omicidio volontario colposo e 9 anni e 4 mesi per sua moglie Maria Pezzillo e per i figli Federico e Martina, accusati del reato di concorso anomalo in Omicidio volontario. “Sono sei anni che andiamo avanti, ma il messaggio che mando ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 maggio 2021) “Mio figlio ha avuto giustizia, domani potremo portare un fiore sulla sua tomba”. Sono queste le prime parole di Marina Conte, la mamma di Marco, dopo la lettura della sentenza della quinta sezione penale della Corte di, che hato leai membri della famigliadefinitive per tutti i membri della famiglia. Diventano quindi definitive le pene del processo di appello bis: 14 anni di reclusione per Antonioper il reato divolontario colposo e 9 anni e 4 mesi per sua moglie Maria Pezzillo e per i figli Federico e Martina, accusati del reato di concorso anomalo involontario. “Sono sei anni che andiamo avanti, ma il messaggio che mando ...

