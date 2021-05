Fedez e Ferragni, in due potrebbero fare un partito di maggioranza (Di lunedì 3 maggio 2021) Lui il più duro, lei la stratega il regno social dei Ferragnez belli, ricchi e (quasi) impegnati Corriere della sera, pagina 2, Renato Franco. Comunisti col Rolex (era il titolo di un suo album con J-Ax), Che Guevara in Lamborghini: per i detrattori si possono assumere posizioni politiche solo se si è disperatamente alla canna del gas. «Allora vendo la Lamborghini e mi compro una Panda». Fedez ieri ha rivendicato così il diritto a esprimere le proprie idee anche a bordo piscina. Al netto del conto in banca, la verità è che il Fedez «politico» – grazie anche all’unione con Chiara Ferragni – smuove più like di tanti che il politico lo fanno di professione. Belli, ricchi, famosi, la vita diventata un reality permanente su Instagram, royal family di uno Stato (il Ferragnezland) da quasi 36 milioni di follower (una volta si chiamavano ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 maggio 2021) Lui il più duro, lei la stratega il regno social dei Ferragnez belli, ricchi e (quasi) impegnati Corriere della sera, pagina 2, Renato Franco. Comunisti col Rolex (era il titolo di un suo album con J-Ax), Che Guevara in Lamborghini: per i detrattori si possono assumere posizioni politiche solo se si è disperatamente alla canna del gas. «Allora vendo la Lamborghini e mi compro una Panda».ieri ha rivendicato così il diritto a esprimere le proprie idee anche a bordo piscina. Al netto del conto in banca, la verità è che il«politico» – grazie anche all’unione con Chiara– smuove più like di tanti che il politico lo fanno di professione. Belli, ricchi, famosi, la vita diventata un reality permanente su Instagram, royal family di uno Stato (il Ferragnezland) da quasi 36 milioni di follower (una volta si chiamavano ...

