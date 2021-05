Dl sostegni | da REM a smart working | la bozza

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Arrivano altre due mensilità del Reddito di Emergenza per giugno e luglio 2021. La norma stabilisce che la domanda per le quote di REM è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 30 giugno 2021. Lo prevede unaprovvisoria del nuovo decretobis nella quale viene anche prorogata fino al 30 settembre la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile “a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti” Per l’anno 2021, le strutture ricettive nonchè di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento” Rai. In arrivo un fondo da 500 milioni di euro a favore dei comuni per “l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di ...

Il titolo III della bozza del DL sostegni bis da poco in circolazione, prevede una riconferma del ... mensilità Per l'anno 2021 sono riconosciute ulteriori due quote di reddito di emergenza (REM) ...
ROMA (DIRE) – Sono 48 gli articoli della bozza sul decreto Sostegni bis allo studio del governo: dai ristori alle imprese fino alla norme per la liquidità e la salute. Ecco i nuovi ristori per le impr ...