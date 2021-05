Primo Maggio, Fedez al concerto attacca la Lega contro il Ddl Zan: “La Rai voleva censurarmi” (Di domenica 2 maggio 2021) 2 Maggio 2021 – Al concerto del Primo Maggio, in diretta su Rai3, Fedez ha accusato la Lega di fare ostruzionismo al Ddl Zan, ma anche la Rai di aver cercato di imporre la censura sul discorso del cantante. “I vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i nomi e di edulcorarne il contenuto”, ha detto l’artista in diretta dal palco romano. Primo Maggio concertone, polemica Fedez “Mi hanno chiesto di raccontare la mia prima volta. Questa è la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il ... Leggi su urbanpost (Di domenica 2 maggio 2021) 22021 – Aldel, in diretta su Rai3,ha accusato ladi fare ostruzionismo al Ddl Zan, ma anche la Rai di aver cercato di imporre la censura sul discorso del cantante. “I vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i nomi e di edulcorarne il contenuto”, ha detto l’artista in diretta dal palco romano.ne, polemica“Mi hanno chiesto di raccontare la mia prima volta. Questa è la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione che purtroppo non c’è stata in prima battuta, o meglio dai vertici di Rai3 mi hanno chiesto di omettere i partiti e i nomi e di edulcorarne il ...

