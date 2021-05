Denon e Marantz: un adattatore risolve i problemi di HDMI 2.1 sugli amplificatoriHDblog.it (Di domenica 2 maggio 2021) L’adattatore HDMI SPK618 verrà fornito gratuitamente a tutti i possessori di uno degli amplificatori con HDMI 2.1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 2 maggio 2021) L’SPK618 verrà fornito gratuitamente a tutti i possessori di uno degli amplificatori con2.1.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Sound United ha sviluppato un adattatore per risolvere i problemi di compatibilità con HDMI 2.1 insorti su alcuni amplificatori. Tutto nasce lo scorso ottobre , quando i possessori di GPU NVIDIA RTX, delle console Xbox Series X e alcuni recensori si sono accorti che i segnali in Ultra HD a 120 Hz o 8K a 60 Hz ...Per risolvere definitivamente il bug del 4K - 120Hz degli ampli AV di, Sound United propone un'inattesa (ma graditissima) soluzione hardware Quando lo scorso annohanno lanciato i loro primi amplificatori AV con ingressi HDMI 2.1 e ...Denon e Marantz non sono gli unici produttori di amplificatori coinvolti dalle problematiche legate a HDMI 2.1. Anche Yamaha è al lavoro (già da qualche mese) per fornire tutte le funzionalità promess ...L'adattatore HDMI SPK618 verrà fornito gratuitamente a tutti i possessori di uno degli amplificatori con HDMI 2.1.