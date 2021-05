Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Da ieri i guariti sono stati 609. L’indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.283 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Sono 702 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 2. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10. Da ieri i guariti sono stati 609. L’indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.236. Da inizio pandemia nella Regione sono morte 11.283 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

statodelsud : Covid: in Piemonte 702 nuovi casi su 9.377 tamponi eseguiti - Pino__Merola : Covid: in Piemonte 702 nuovi casi su 9.377 tamponi eseguiti - lifestyleblogit : Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio - - IdeawebTV : Vaccino Covid: oggi (2 maggio) in Piemonte somministrate 25.342 dosi - Alliandre : RT @GiovaQuez: Partirà nel pomeriggio verso Nuova Dehli un aereo della Protezione Civile con un macchinario per fornire ossigeno per un cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Vaccino Covid: oggi (2 maggio) in Piemonte somministrate 25.342 dosi Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 10.716 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 5.694 gli over80, 7.

Covid Piemonte, oggi 702 contagi e 10 morti: bollettino 2 maggio I dati della Regione Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Da ieri i guariti sono stati 609. L'indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, ...

Coronavirus in Piemonte: il bollettino di domenica 2 maggio 2021 TorinoToday Covid: in Piemonte 702 positivi, +3 in terapia intensiva Dopo molti giorni di calo torna a crescere, seppur lievemente, +3 rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte: adesso sono 203. (ANSA) ...

Covid, ecco i numeri dei vaccinati in Piemonte Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 10.716 è stata somministrata la seconda dose. T ...

Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro ilcomunicate oggi all'Unità di Crisi della Regione(dato delle ore 18.30). A 10.716 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 5.694 gli over80, 7.I dati della Regione Sono 702 i nuovi contagi da Coronavirus insecondo il bollettino di oggi, 2 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. Da ieri i guariti sono stati 609. L'indice di positività è pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, ...Dopo molti giorni di calo torna a crescere, seppur lievemente, +3 rispetto a ieri, il numero dei ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte: adesso sono 203. (ANSA) ...Sono 25.342 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 10.716 è stata somministrata la seconda dose. T ...