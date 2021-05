Covid, allarme varianti: “Più pericolose per i giovani”: lo studio (Di domenica 2 maggio 2021) Redazione Le tre varianti del coronavirus più diffuse in Europa, sono pericolose, soprattutto per i giovani, e comportano un rischio più elevato di finire in ospedale. Sono le conclusioni di uno studio comparativo condotto sui dati di sette Paesi europei, tra cui l’Italia, sulle tre varianti di coronavirus più diffuse in Europa e pubblicato sulla rivista scientifica “Eurosurveillance”. L’analisi ha preso in considerazione oltre 23mila casi delle varianti inglese, brasiliana e sudafricana segnalati da settembre a marzo in Italia, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Cipro, Estonia e Lussemburgo. E ne ha confrontato i vari esiti (ricoveri e decessi) con quelli del ceppo originale del virus nei dati raccolti dal Sistema europeo di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il ... Leggi su improntaunika (Di domenica 2 maggio 2021) Redazione Le tredel coronavirus più diffuse in Europa, sono, soprattutto per i, e comportano un rischio più elevato di finire in ospedale. Sono le conclusioni di unocomparativo condotto sui dati di sette Paesi europei, tra cui l’Italia, sulle tredi coronavirus più diffuse in Europa e pubblicato sulla rivista scientifica “Eurosurveillance”. L’analisi ha preso in considerazione oltre 23mila casi delleinglese, brasiliana e sudafricana segnalati da settembre a marzo in Italia, Portogallo, Irlanda, Finlandia, Cipro, Estonia e Lussemburgo. E ne ha confrontato i vari esiti (ricoveri e decessi) con quelli del ceppo originale del virus nei dati raccolti dal Sistema europeo di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il ...

