Coppia di Campi bloccata in India | Simonetta sta male e chiede aiuto

La febbre se n'è andata, ma lei, Simonetta Filippini, positiva al coronavirus a New Delhi, continua ad avere svenimenti e mal di testa, oltre a problemi di stomaco. La donna è ricoverata in una camera dove al momento non ci sono altri pazienti, in un ospedale della capitale Indiana. In India, Simonetta Filippini e il marito Enzo Galli, residenti a Campi Bisenzio, erano arrivati il 19 aprile per adottare una bambina, rimanendo poi tutti e tre bloccati L'articolo proviene da Firenze Post.

