Calcio | CR7 rimonta l’Udinese | la Juve vince 2-1 ed è seconda con Atalanta e Milan

Udine, 2 mag. – (Adnkronos) – Lantus supera 2-1 inalla Dacia Arena grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo nei minuti finali che permette ai bianconeri di agganciare al secondo posto con 69 puntie restare in piena corsa per la Champions League. Gli ex campioni d'Italia vanno in svantaggio nei minuti iniziali, faticano a mettere in difficoltà la squadra di Gotti per larga parte del match ma ringraziano il proprio fuoriclasse che si procura e trasforma un rigore al 38? della ripresa e poi va a segno di testa al 44? regalando a Pirlo tre punti fondamentali. Sconfitta indolore per i padroni di casa che restano undicesimi insieme al Bologna con 39 punti, con la salvezza praticamente certa, per la quale manca solo la matematica.