Stava attraversando via Nomentana quando un’Audi l’ha centrata in pieno all' altezza di un incrocio

SkyTG24 : A gennaio il #Portogallo stava attraversando una delle peggiori ondate di #Covid al mondo, ma un severo lockdown ha… - Logudoro : RT @SkyTG24: A gennaio il #Portogallo stava attraversando una delle peggiori ondate di #Covid al mondo, ma un severo lockdown ha permesso d… - Miyahyeah_ : RT @SunmiItalia: Sunmi è molto grata a Rain. Un ricordo indimenticabile è quando Rain la chiamò dopo la morte del padre e le disse che capi… - scarlots : Lo scorso dicembre, quando osai scrivere un articolo raccontando i guai che stava attraversando #GiglioGroup, la so… - LatinaBiz : Incidente Nel pomeriggio del 28 aprile, intorno alle 17,30, c'è stato un incidente stradale invia Cerveteri a Lati… -

Ultime Notizie dalla rete : Stava attraversando

RomaToday

SAN DORLIGO DELLA VALLE -con la mountain bike un tratto pedonale nei pressi dell'abitato di San Giuseppe della Chiusa una ventina di metri sopra la pista ciclabile quando, impattando contro la ringhiera di ...Una donna di 81 anni è stata travolta a via Roma, all'altezza dela piscina comunale, mentrela strada. L'anziana signora è deceduta in all'ospedale Santo Stefano. A bordo dell'...L'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Villa Sofia - Cervello, attraverso test di indagine di sequenziamento genico, ha identificato la variante brasiliana P.1 in un paziente Co ...L'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera “Villa Sofia - Cervello” attraverso test di indagine di sequenziamento genico ha ...