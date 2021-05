Morciano trova un punto di equilibrio per l' apertura di via Colombari

Ultime Notizie dalla rete : Morciano trova

Il Consiglio comunale di Morciano trova la 'quadra' sull'apertura di via Colombari. Nella seduta di giovedì è stato approvato un accordo di pianificazione in variante agli strumenti urbanistici comunali con adozione della creazione di una nuova viabilità interna funzionale al paese.