Non solo rame Perché i prezzi dei metalli schizzano

Tempesta perfetta sui prezzi di alcune materie prime. Il record del rame e il commento degli analisti Tempesta perfetta su alcune materie prime? Ecco che cosa sta succedendo al rame (e non solo al rame). Tutti i dettagli. Il rame ha superato la soglia dei 10.000 dollari a tonnellata per la prima volta da febbraio 2011 quando aveva toccato il massimo storico di 10.190 dollari. I prezzi, in crescita da quattro sedute consecutive, salgono più del 25% da inizio anno. Il rialzo è sostenuto dalla forte domanda cinese e dall'indebolimento del dollaro, che cede più del 2,5% da inizio aprile rispetto a un paniere delle principali valute. Secondo gli analisti di Marex Spectron, "l'andamento del rame è sostenuto dalla debolezza del dollaro, cosa che ...

